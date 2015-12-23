FACUA demanda a la Fiscalia que indagui si Iberdrola va cometre un delicte contra el mercat i els consumidors
L'associació assenyala que de l'expedient de la CNMC que multa a l'empresa es podria desprendre una posible conducta delictiva.
FACUA.org
España-23/12/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha posat en coneixement de la Fiscalia General de l’Estat la manipulació dels preus d’energia duta a terme per Iberdrola i li sol·licita que investigui si la companyia ha comès, amb aquestes accions, un delicte contra el mercat i els consumidors. Aquests fets han suposat una sanció de 25 milions d’euros, imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
L’associació assenyala en el seu escrit que dels fets exposats en l’expedient sancionador, que l’organisme de Competència considera provats i que deriven en l’esmentada multa, es podria desprendre una possible conduc
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