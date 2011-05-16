Argentina, Uruguai, Colòmbia i Panamà ja ho han fet

FACUA demanda a Sanitat que prohibeixi la venda de tots els cigarrets electrònics si no demostren la seva eficàcia

Demana sancions per irregularitats en matèria d'etiquetatge i publicitat enganyosa.

FACUA.org
España-16/05/2011

FACUA-Consumidors en Acció demanda al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat que prohibeixi la venda de totes aquelles marques de cigarrets electrònics que no demostrin la seva eficàcia per deixar de fumar.

L’associació reclama a Sanitat que només permeti la venda d’aquests productes si els fabricants o distribuïdors aporten proves científiques suficients que ajuden a deixar de fumar.

FACUA demana així al Govern que segueixi la línia de països com Argentina, Uruguai, Colòmbia i Panamà, que han prohibit la venda d’aquests productes.

Demana sancions contundents davant les irregularitats

Així mateix, reclama que s’apliquin sancions contundents a totes aquelles marques que vulneren la normativa en matèria d’e

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