Argentina, Uruguai, Colòmbia i Panamà ja ho han fet
FACUA demanda a Sanitat que prohibeixi la venda de tots els cigarrets electrònics si no demostren la seva eficàcia
Demana sancions per irregularitats en matèria d'etiquetatge i publicitat enganyosa.
FACUA.org
España-16/05/2011
FACUA-Consumidors en Acció demanda al Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat que prohibeixi la venda de totes aquelles marques de cigarrets electrònics que no demostrin la seva eficàcia per deixar de fumar.
L’associació reclama a Sanitat que només permeti la venda d’aquests productes si els fabricants o distribuïdors aporten proves científiques suficients que ajuden a deixar de fumar.
FACUA demana així al Govern que segueixi la línia de països com Argentina, Uruguai, Colòmbia i Panamà, que han prohibit la venda d’aquests productes.
Demana sancions contundents davant les irregularitats
Així mateix, reclama que s’apliquin sancions contundents a totes aquelles marques que vulneren la normativa en matèria d’e
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