Davant el Banc d'Espanya i els ministeris d'Economia i Sanitat
FACUA denuncia a 13 bancs per plantejar traves per presentar reclamacions per clàusula terra
Més de 21.000 hipotecats s'han unit ja a la plataforma de l'associació per batallar pels seus diners.
FACUA.org
España-29/05/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a tretze bancs per irregularitats relacionades amb el reial decret llei sobre les clàusules sòl aprovat el gener passat, en gairebé tots els casos per posar traves als usuaris per recepcionar-les les seves reclamacions a través de la via extrajudicial imposada en la norma.
FACUA ha denunciat a les entitats davant el Banc d’Espanya, el Ministeri d’Economia i l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (Aecosan) del Ministeri de Sanitat. Els bancs imposen als consumidors la realització d’una sèrie d’actuacions que dificulten el se
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