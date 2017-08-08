Davant les autoritats de consum de les seves respectives comunitats

FACUA denuncia a 18 asseguradores per tenir línies 901 i 902 per a l'atenció al client

L'associació recorda que les companyies incompleixen la llei a l'obligar els usuaris a trucar a telèfons de tarifació especial en determinats supòsits.

FACUA.org
España-08/08/2017

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a 18 companyies asseguradores per incomplir la llei a l’obligar els usuaris a trucar a telèfons de tarifació especial (901 i 902) per tramitar o gestionar determinats supòsits.

En concret, les divuit empreses amb numeracions d’aquest tipus són Mapfre, Zurich, AXA, La Caixa, Allianz

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