FACUA denuncia a Epson per impedir que les seves impressores funcionin amb cartutxos d'altres marques
La companyia amaga la instal·lació del bloqueig en una suposada actualització de firmware, cosa que podria vulnerar la legislació de Consum i Competència.
FACUA.org
España-14/11/2018
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat al fabricant d’impressores Epson per una possible vulneració de la legislació de Consum, en impedir que els seus aparells puguin utilitzar cartutxos de tinta subministrats per terceres empreses o recarregables, segons ha donat a conèixer l’Electronic Frontier Foundation. L’associació, que ha enviat el seu escrit a l’Agència Catalana del Consum, per estar en aquesta comunitat autònoma la seva seu social a Espanya, recorda que, si es confirma, aquest comportament és abusiu i per tant contrari a la legislació de Consum. Recentment s’ha conegut que el fabricant japonès amaga la instal·lació del bloqueig en una suposada actualització
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