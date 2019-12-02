FACUA denuncia a Fnac per no lliurar milers de mòbils amb l'excusa d'un "error informàtic"
Ha sol·licitat a les 17 autoritats de protecció al consumidor de les comunitats autònomes que obrin expedients sancionadors contra la multinacional francesa.
FACUA.org
España-02/12/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat una bateria de denúncies contra Fnac davant les autoritats de consum de les 17 comunitats autònomes per negar-se a lliurar milers de telèfons intel·ligents Huawei P30 Pro 6,47″ 128 GB que va vendre el passat 27 d’octubre a través del seu web al preu de 139 euros, 124,90 euros en el cas dels usuaris que són socis de la botiga. L’associació reclama l’obertura d’expedients sancionadors a la multinacional francesa.
L’empresa pretén justificar les cancel·lacions d
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