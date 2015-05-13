FACUA denuncia a les grans elèctriques per penalitzar usuaris inventant que manipulen els seus comptadors
La Conselleria d'Indústria de la Comunitat Valenciana obliga a rectificar a Iberdrola en els seus set primeres resolucions en què dóna la raó a l'associació per no existir suficients proves.
FACUA.org
España-13/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha interposat nombroses denúncies contra les tres principals companyies elèctriques (Iberdrola, Endesa i Gas Natural) en els últims mesos per penalitzar usuaris per falses manipulacions de comptadors.
La Conselleria d’Indústria de la Comunitat Valenciana ja ha donat la raó a l’associació en les seves set primeres resolucions sobre les reclamacions presentades contra Iberdrola per no existir suficients proves d’aquesta manipulació, per la qual cosa obliga a l’elèctrica a rectificar.
FACUA insta els usuaris que siguin víctimes d’aquestes falses acusacions al que denunciïn els seus casos davant les autoritats d’Indústria de les seves
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