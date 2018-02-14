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FACUA denuncia a Movistar, Vodafone i Orange davant Competència per les pujades a l'uníson dels seus paquets
L'associació ha assenyalat en el seu escrit que l'augment alhora dels serveis de telefonia, internet i televisió a les tres companyies pot respondre a un pacte de preus.
FACUA.org
España-14/02/2018
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a les companyies de telecomunicacions Movistar, Vodafone i Orange per la pujada de tarifes a l’uníson en els seus paquets convergents. L’associació adverteix a la CNMC que aquest increment de preus dels plans conjunts de telefonia, internet i televisió de les tres teleoperadores pot respondre a un pacte que seria contrari a la Llei de Defensa de la Competència.
L’associació denuncia que els usuaris pateixen les conseqüències d’un mercat dominat per un oligopoli que renuncia a competir i encareix contínuament els preus, aprofitant-se que des de fa anys el Govern no regula limitaci
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