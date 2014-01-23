FACUA denuncia a quatre empreses dedicades al #fraudeSMS
Comercial Polindus 21, Arabbesko Madrileña i Hispano Televisión i Telefonia se sumen a Iebolina Tradicional, de la qual va alertar prèviament a les autoritats l'associació.
FACUA.org
España-23/01/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a quatre empreses per cometre fraus massius en enviar missatges SMS als usuaris en els quals simulen ser coneguts que volen posar-se en contacte amb els receptors per WhatsApp o Facebook, o en els quals alerten de falsos missatges deixats en la bústia de veu.
L’associació va denunciar fa uns dies a l’empresa Iebolina Tradicional SL per enviar un SMS a nombrosos usuaris des del número 25568 en el qual incita a respondre al consumidor en simular ser un contacte de WhatsApp.
Ara, FACUA ha ampliat les seves actuacions contra aquest tipus de fraus i ha denunciat també a les empreses Comercial Polindus 21 SL, Arab
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