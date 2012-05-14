D'avant l'AESA, Competència i autoritats autonòmiques
FACUA denuncia a Ryanair per impedir l'entrada en els seus avions amb més d'una borsa
Cobra 50 euros a els qui porten damunt el portàtil, una càmera, articles comprats dins o fora dels aeroports i fins i tot la cartera si no caben en una sola peça d'equipatge de mà.
FACUA.org
España-14/05/2012
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a la companyia aèria Ryanair per impedir l’entrada en els seus avions amb més d’una borsa.
Les denúncies han estat remeses a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) del Ministeri de Foment, la Comissió Nacional de la Competència i autoritats de protecció al consumidor autonòmiques.
L’aerolínia irlandesa imposa el pagament de 50 euros a els qui porten damunt el seu ordinador portàtil, una càmera de fotos, menjar, beguda, revistes, regals i altres articles comprats en les tendes dels aeroports o en l’exterior i fins i tot la cartera si no caben en una sola peça d’equipatge de mà.
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