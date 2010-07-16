Mundial de sudàfrica
FACUA denuncia a Toshiba i TomTom davant les autoritats de Consum per incomplir els seus compromisos publicitaris
Després de la victòria de la Selecció Espanyola, neguen a nombrosos consumidors la devolució de l'import d'ordinadors portàtils, televisors i navegadors argumentant que no es van registrar en les seves pàgines 'web', quan els seus anuncis no advertien que calgués fer-lo.
FACUA.org
España-16/07/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant les autoritats de Consum a la multinacional japonesa Toshiba i a l’holandesa TomTom per incomplir els seus compromisos publicitaris davant la victòria de la Selecció Espanyola en el Mundial de Sud-àfrica.
Ambdues empreses estan negant a nombrosos consumidors la devolució de l’import d’ordinadors portàtils, televisors i navegadors argumentant que no es van registrar en les seves pàgines web, quan els seus anuncis no advertien que calgués fer-lo.
FACUA ve rebent des de dilluns passat, 12 de juliol, un devessall de reclamacions de consumidors afectats per aquestes irregularitats a través de la seva pàgina web, FACUA.org, el seu Telèfon del Consumidor, 954 90 90 90, i les seves organitzacions territorials. Al
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