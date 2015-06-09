FACUA denuncia a Vodafone per aplicar una pujada il·legal en set plans de tarifes mòbils
L'empresa no respecta les condicions acordades amb els usuaris en els compromisos de permanència.
FACUA.org
España-09/06/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat la pujada de tarifes anunciada per Vodafone en set plans de tarifes mòbils en considerar-la il·legal i deixar desprotegits als seus clients. L’associació adverteix que els contractes de permanència no vinculen només als usuaris, sinó també a les companyies, que han de respectar les tarifes durant la seva vigència.
Recentment, Vodafone ha notificat a través d’un SMS a milions d’usuaris (els dels seus plans Xarxa S, Xarxa L, Xarxa XL, Pla Smart S, Pla Smart M, Pla Mini S, Pla Mini Veu) la modificació unilateral de les quotes mensuals i les condicions del servei que tenen contractats. La pujada serà efectiva a partir del proper 1 de juliol.
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