No figura en la normativa europea
FACUA denuncia a Vueling per limitar el reintegrament de la volta dels vols afectats per la vaga
La companyia imposa arbitràriament com a requisit per a la devolució dels bitllets d'anada i volta que existeixi "menys de 72 hores de diferència entre els dos vols".
FACUA.org
Andalucía-19/02/2013
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Vueling davant l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per limitar els requisits per a la devolució dels bitllets de tornada dels vols afectats per la vaga d’Iberia, i reclama a aquest organisme que li imposi una sanció ejemplar davant aquestes greus irregularitats.
L’associació està rebent nombroses queixes de consumidors als quals la companyia els està comunicant que un dels requisits per sol·licitar el reintegrament «si sol·licita reemborsament complet (anada i volta) i un dels trajectes no està en el llistat de vols cancel·lats», és que «haurà d’haver-hi menys de 72 hores de diferència entre
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