FACUA denuncia a Wallapop per no lliurar a nombrosos usuaris els diners de les vendes realitzades
L'associació ha rebut queixes d'usuaris que la plataforma, una vegada el comprador ha acceptat el producte, no està ingressant el pagament als venedors.
FACUA.org
España-10/12/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat denúncies contra Wallapop davant les autoritats de consum de diverses comunitats autònomes per no lliurar a nombrosos usuaris els diners de les vendes que realitzen a través de la plataforma.
L’associació ha vingut rebent queixes d’usuaris que l’aplicació, una vegada el comprador ha acceptat i pagat el producte, no està ingressant el seu import als venedors, la qual cosa suposa un incompliment del seu servei d’intermediari de compravenda d’articles de segona mà. Entre les comunitats on
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