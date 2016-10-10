VULNERA LA LEGISLACIÓ DE DEFENSA DELS CONSUMIDORS
FACUA denuncia a Wizz Air per cobrar l'atenció al client amb un 807 (el seu prefix 93 només parla català)
L'empresa també adverteix que no tramita reclamacions per escrit ni en castellà ni en català, remetent a l'ús d'altres deu idiomes.
FACUA.org
España-10/10/2016
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Wizz Air davant les autoritats de consum per fer negoci de manera fraudulenta amb l’atenció a les consultes i reclamacions dels seus passatgers. L’aerolínia hongaresa remitent als usuaris a una línia de tarifació addicional amb prefix 807 i restringeix el seu telèfon amb prefix geogràfic -un 93, de Barcelona- a converses en català. A més, l’empresa adverteix que no tramita reclamacions per escrit en cap llengua oficial de l’Estat, remetent a l’ús d’altres deu idiomes.
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