FACUA denuncia al festival Rockfest de Barcelona per no permetre menjar ni beguda de l'exterior
L'associació argumenta és una clàusula abusiva, atès que l'activitat principal d'aquest esdeveniment musical no és l'hostaleria i permeten el consum de productes adquirits a l'interior del recinte.
FACUA.org
Catalunya-23/07/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat al festival de música Rockfest, organitzat per Producciones Rocknrock i que té lloc entre el 23 i el 25 de juliol a Barcelona, per no permetre l’entrada a les seves instal·lacions amb aliments o beguda adquirida a l’exterior. A la secció de preguntes més freqüents de la seva web (www.rockfestbarcelona.com) indiquen: «No està permès l’accés a la zona de concerts amb cap tipus de menjar i beguda. Al seu interior pots trobar bars i llocs de menjar de diversos estils i preus».
Únete gratis para acceder a este contenido