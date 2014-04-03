Espera que paralitzi l'aplicació de les tarifes
FACUA denuncia davant Brussel"les la nova factura de la llum per vulnerar tres directives comunitàries
El caòtic model tarifari imposat pel Govern d'Espanya incompleix les directives sobre electricitat, drets dels consumidors i clàusules abusives.
FACUA.org
España-03/04/2014
FACUA denuncia davant Brussel•les la nova factura de la llum per vulnerar tres directives comunitàries. FACUA adverteix que l’establiment de tarifes diferents en funció del tipus de comptador i de la seva integració en un sistema de telegestió que ni tan sols es troba encara validat genera una clara discriminació entre els consumidors.
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant Brussel•les la nova factura de la llum per vulnerar les directives comunitàries sobre electricitat, drets dels consumidors i clàusules abusives. L’associació espera que la Comissió Europea intervingui formant expedient a Espanya i es produeixi la paralització del caòtic model tarifari imposat a Esp
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