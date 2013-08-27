ELS USUARIS PODEN EXIGIR-LOS LA DEVOLUCIÓ DE L'IMPOST
FACUA denuncia davant Hisenda a sis telecos per cobrar IVA en penalitzacions per baixa
Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Jazztel i Ono vulneren la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit.
FACUA.org
España-27/08/2013
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat sis companyies de telecomunicacions davant la Sotsdirecció General d’Impostos sobre el Consum del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per cobrar IVA en penalitzacions per baixes anticipades.
Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Jazztel i Ono vulneren la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit en repercutir aquest en les penalitzacions que carreguen als usuaris per cancel•lar els seus contractes abans de la finalització dels compromisos de permanència.
FACUA adverteix que els usuaris veuen incrementades
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