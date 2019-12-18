FACUA denúncia davant l'AEPD la difusió d'àudios de la víctima de violació per jugadors del Arandina
Posa a la disposició de la família i la Fiscalia certificats digitals dels missatges difosos en Twitter per Cristina Seguí, Alfredo Perdiguero, Alfonso Ussía i Bertrand Ndongo.
FACUA.org
España-18/12/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat aquest dimecres una denúncia davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per la difusió d’àudios de la nena de 15 anys, víctima de violació per part de tres exjugadors del Arandina Club de Futbol.
Encara que els àudios han estat publicats per nombrosos comptes anònims de Twitter, també els han donat difusió, persones amb una important rellevància pública. En aquest sentit, l’associació ha facilitat a l’AEPD certificats digitals dels missatges difosos en Twitter per Alfonso Ussía, Cristina Seguí, Bertrand Ndongo i el sotsinspector de Polic
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