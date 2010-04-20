FACUA denuncia el frau de les polseres pseudo-miraculoses Ion Balance

Prometen reduir "el dolor" i ajudar a la "curació de lesions", "mantenir la joventut" i "combatre les cèl"lules canceroses".

FACUA.org
España-20/04/2010

FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant les autoritats sanitàries el frau que representen unes polseres que s’atribueixen tot tipus de propietats pseudo-miraculoses per a la salut. Comercialitzades per l’empresa Ion Balance, les polseres i altres dels seus denominats «productes energètics» prometen reduir «el dolor» i ajudar a la «curació de lesions», «mantenir la joventut» i «combatre les cèl»lules canceroses».

FACUA ha denunciat a l’empresa davant la Direcció General de Salut Pública i Sanitat Exterior del Ministeri de Sanitat i Política Social i la Direcció general de Salut i Participació del Govern balear, on Ion Balance té la seva seu social, entre altres organismes.

A través de la seva pàgina web i un fullet publicit

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