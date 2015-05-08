FACUA denuncia el tancament sense previ avís de clíniques Suávitas
L'empresa de centres mèdics estètics i depilació làser ha tancat en diverses ciutats espanyoles deixant paralitzats els tractaments i sense atendre els usuaris.
FACUA.org
España-08/05/2015
FACUA-Consumidors en Acció alerta del tancament dels centres mèdics estètics i de depilació làser de la marca Suávitas que han deixat paralitzats els tractaments de les seves pacients.
Vousse Corp, grup de salut i bellesa, és la propietària de la marca Suávitas, i recentment ha comprat la cadena Hedonai.
L’associació ja ha rebut consultes d’afectats pels tancaments a Jerez (Cadis), València i Sevilla.
Les clíniques de Suávitas estaven ubicades a les ciutats de Barcelona, Jerez (Cadis), Granada, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, València i Saragossa.
FACUA ha intentat posar-se en contacte sense èxit amb el telèfo
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