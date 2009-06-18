FACUA denuncia irregularitats en la liberalització elèctrica davant les autoritats de Consum del Govern i les CCAA
Centenars de milers d'usuaris de petites distribuïdores seran donats d'alta, ho vulguin o no, en comercializadoras les tarifes de la qual i condicions contractuals resulten una incògnita.
FACUA.org
España-18/06/2009
«El 1 de juliol, centenars de milers d’usuaris de petites distribuïdores elèctriques seran donats d’alta, ho vulguin o no, en comercializadoras les tarifes de la qual i condicions contractuals resulten una incògnita. Comercializadoras amb les quals, a més, no podran acollir-se al denominat bo social».
El portaveu de FACUA-Consumidors en Acció, Rubén Sánchez, ha posat de manifest aquest dijous en roda de premsa aquesta «discriminació acompanyada de pràctiques abusives» de la qual seran víctimes clients per una banda de la més de 300 petites distribuïdores que operen a Espanya.
Sánchez ha anunciat que FACUA acaba de denunciar aquestes «greus irregularitats en el procés de liberalització elèctrica» davant les autoritats de Cons
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