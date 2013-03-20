Les autoritats de consum han d'assumir les seves competències
FACUA denuncia les clàusules sòl davant les 17 comunitats autònomes i exigeix sancions contundents
Presenta denúncies contra BBVA, Cajasol Caixabank, Unicaja, Caixa Rural del Sud i Banc Popular. Prepara accions contra altres entitats.
FACUA.org
España-20/03/2013
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat les clàusules sòl de les hipoteques davant les disset comunitats autònomes.
L’associació exigeix sancions proporcionals a les dimensions de les irregularitats comeses per la banca amb aquesta clàusula abusiva i els beneficis econòmics que li ve reportant en impedir que els usuaris s’hagin beneficiat de les baixades de l’euríbor.
FACUA ha remès una primera bateria de denúncies a les disset autoritats de consum autonòmiques contra BBVA, Cajasol Caixabank, Unicaja, Caixa Rural del Sud i Banc Popular.
L’associació, que prepara accions contra altres entitats, convida als usuaris al fet que li aportin còpies dels seus c
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