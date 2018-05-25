FACUA denuncia Naturhouse per una publicitat enganyosa que promet "perdre 2 quilos en 2 dies"
L'associació ha demanat a l'Agència Catalana del Consum que sancioni l'empresa per l'anunci d'un pack de productes d'aprimament.
FACUA.org
España-25/05/2018
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Naturhouse per publicitat enganyosa en un pack de productes d’aprimament que promet als usuaris «perdre dos quilos en dos dies». La denúncia ha estat interposada davant l’Agència Catalana del Consum, ja que és en aquesta comunitat on l’empresa té la seva seu social.
L’associació demana que se sancioni Naturhouse en entendre que comercialitzar un producte atribuint unes propietats «quasi miraculoses» pot incidir directament sobre la salut dels consumidors, i recorda que el Reial Decret 1907/1996 estableix la prohibició de qualsevol tipus de publicitat «que atribueixi a productes alimentaris destinats a règims dietètics o especials,
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