FACUA denuncia per enganyosa la publicitat de l'aigua Font Vella Ecoligera
Presenta el consum en la llar d'aigua envasada de la marca com una mesura per a "ser ecològics i, a més, estalviar" equiparable al reciclat de paper o la reducció del consum elèctric.
FACUA.org
España-07/06/2010
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat davant les autoritats de Consum a Aigües Font Vella i Lanjarón per la campanya publicitària de Font Vella Ecoligera. L’associació considera que l’empresa incorre en publicitat enganyosa al assegurar que el consum en la llar d’aigua envasada de la marca és «econòmic i ecològic».
«A veure nens. A casa què feu per a ser ecològics i a més estalviar?». Aquesta és la pregunta que planteja en l’anunci televisiu una professora als seus alumnes. I després que els dos primers que contesten plantegin que reutilitzen paper usat i reduïxen el consum elèctric apagant llums, un altre assevera: «en la meva casa bevem Font Vella».
FACUA considera aberrant presentar el consum d’aigua embotellada a
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