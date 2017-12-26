Critica la complaença del Govern amb les elèctriques
FACUA denuncia que el rebut de la llum de l'usuari mitjà ha pujat més de 10 euros en els últims 4 mesos
La factura s'ha encarit un 3,2% en els primers 25 dies de desembre respecte al mes anterior. L'associació lamenta que l'Executiu segueixi plegat a les elèctriques i no actuï en defensa dels usuaris.
FACUA.org
España-26/12/2017
Les tarifes elèctriques tornen a pujar per quart mes consecutiu al desembre. Segons l’anàlisi de FACUA-Consumidors en Acció, l’increment en els primers 25 dies de desembre ha estat del 3,2% per a l’usuari mitjà, el que situa el seu rebut en 81,87 euros, ni més ni menys que 10,05 euros per sobre de la factura d’agost, quan es va situar en 71,82 euros.
FACUA lamenta que el Govern segueixi plegat a les elèctriques i no actuï en defensa dels interessos dels usuaris. Així, l’associació denuncia que aquest està sent un altre hivern especialment dur per a les famílies amb menys recursos econòmics, que un any més s’estan privant de l’ús de la calefacci
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