FACUA denuncia que la inacció de les autoritats de consum afavoreix els fraus en el Black Friday
L'associació critica la falta de controls de les administracions autonòmiques per detectar falsos descomptes i sancionar les empreses que incorren en ells.
FACUA.org
España-23/11/2018
FACUA-Consumidors en Acció denuncia que la inacció de les autoritats autonòmiques de protecció al consumidor afavoreix la proliferació de fraus en el Black Friday. La manca de controls per part de les administracions competents provoca la impunitat de les empreses que ofereixen falsos descomptes, com també passa en les rebaixes.
L’associació denuncia que en els últims anys no ha transcendit públicament ni una sola multa imposada per les autoritats de consum en cap comunitat autònoma per irregularitats en el Black Friday. En aquest sentit, recorda que és fonamental que les administracions competents assumeixin les seves responsabilitats de control del mercat, la qual cosa requereix que amb anteriori
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