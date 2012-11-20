200 euros per reclamar una multa de 150 euros
FACUA denuncia que la llei de taxes judicials estableix una justícia per a rics i una altra per a pobres
El Govern limita l'accés a aquest dret fonamental en funció dels recursos econòmics que tinguin els ciutadans.
FACUA.org
España-20/11/2012
FACUA-Consumidors en Acció denuncia que la llei de taxes judicials aprovada pel Govern suposa la implantació d’una justícia per a rics i una altra per a pobres, en limitar l’accés a un dret fonamental en funció dels recursos econòmics que tinguin els ciutadans.
L’associació recorda que aquesta llei, que neix amb el rebuig de jutges, advocats, fiscals, procuradors, usuaris i la resta dels grups parlamentaris, vulnera el dret fonamental a la tutela judicial efectiva «sense que, en cap cas, pugui produir-se indefensió», tal com recull l’article 24 de la Constitució Espanyola.
A pesar que l’exposició de motius d’aquesta llei defensa que està avalada pel Tri
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