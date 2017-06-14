El cobrament per roaming s´acaba el 15 de juny
FACUA denuncia que les telecos responen a la fi del roaming a la UE amb pujades generalitzades de tarifes
FACUA adverteix que les grans operadores fa mesos que incrementant els preus de diferents serveis, davant l'absoluta passivitat de les autoritats competents.
FACUA.org
España-14/06/2017
L’estalvi global que suposarà per als usuaris la fi del roaming a la UE serà de 0 euros, adverteix FACUA-Consumidors en Acció, que denuncia com les grans operadores fa mesos que incrementant els preus de diferents serveis. L’associació critica que moltes d’aquestes pujades s’estan produint saltant-se la legislació de defensa dels consumidors, davant l’absoluta passivitat de les autoritats competents.
FACUA denuncia que torna a repetir el que ha passat fa just una dècada, quan al març del 2007 les companyies van pujar les
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