FACUA denuncia sis empreses de missatgeria pels seus telèfons 902 d'atenció al client
Les firmes són Seur, MRW, Tipsa, UPS, Envialia i ASM.
FACUA.org
España-20/10/2017
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a sis de les principals empreses de missatgeria per remetre als usuaris a telèfons d’alt cost, amb prefixos 902, per a tramitar o gestionar determinades incidències. Es tracta de Seur, MRW, Tipsa, UPS, Envialia i ASM.
FACUA ha remès les seves denúncies a l
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