FACUA denuncia Twitter per atemptar contra la llibertat d'informació en esborrar tuits i suspendre comptes
La xarxa social vulnera la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Codi Civil i la Constitució Espanyola.
FACUA.org
España-24/12/2014
FACUA-Consumidors en Acció ha denunciat a Twitter Inc i la seva filial a Espanya davant les autoritats de protecció al consumidor per incórrer en clàusules abusives. La xarxa social s’arroga la facultat de suspendre els comptes dels usuaris i censurar els missatges encara que continguin informacions veraces que no vulneren cap legislació.
FACUA argumenta en les seves denúncies que amb les seves pràctiques, Twitter vulnera el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el Codi Civil i la Constitució Espanyola.
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