Les variacions arriben als 49 cèntims per litre

FACUA detecta diferències de fins a un 88% en els preus de la llet sencera

President, Únicla i Pascual, les marques més cares en envasos de bric d'1 litre.

FACUA.org
España-27/04/2017

FACUA-Consumidors en Acció ha detectat diferències de fins a un 87,5% (49 cèntims per litre) en el preu del bric d’un litre de llet de vaca sencera uperitzada (veure taules). És el resultat que mostra un estudi comparatiu elaborat per l’associació durant el mes d’abril sobre els preus de divuit marques en sis cadenes de supermercats i hipermercats.

En l’anàlisi, realitzat a Alcampo, Carrefour, Dia, Hipercor, Lidl i Mercadona, es comparen els preus de vint-i productes en envasos de bric o pl

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