FACUA detecta diferències de fins al 307% en el viatge amb l'abonament de l'autobús urbà
L'associació ha analitzat les tarifes d'aquest transport públic en 53 ciutats.
FACUA.org
España-19/12/2019
La diferència de preu en el viatge amb autobús urbà utilitzant un abonament arriba a aconseguir el 307% en aquelles ciutats on existeix aquesta modalitat. És una de les conclusions de l’estudi anual realitzat per FACUA-Consumidors en Acció (vegeu taules), en el qual es posa de manifest que, en 2019, Madrid, Girona i Barcelona són les ciutats amb les tarifes d’autobús més cares en aquesta tarifa de les 53 analitzades.
L’estudi abasta la totalitat de les 50 capitals de província -excepte Pontevedra, que no compta amb un sistema d’autobús urbà com a tal- més Ceuta, Melilla, Santiago
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