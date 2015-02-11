FACUA detecta diferències de fins al 339% en les tarifes d'aigua de 28 ciutats el 2014
L'associació exigeix mesures que evitin la privació de subministrament a aquelles famílies que els resulti impossible fer front al pagament. També demana l'aplicació de tarifes progressives que facturin en funció del nombre d'habitants de l'immoble i penalitzin els consums excessius.
FACUA.org
España-11/02/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha realitzat un estudi sobre les tarifes domiciliàries d’aigua a vint ciutats espanyoles (veure taula), on ha constatat diferències entre ciutats de fins al 338,7%. Les variacions arriben als 439,80 euros a l’any per un habitatge amb un consum de 10 metres cúbics mensuals. Els preus comparats inclouen els cànons i recàrrecs que s’apliquen en moltes ciutats però no compten les tarifes per lloguer i manteniment de comptadors.
L’anàlisi de FACUA pren com a referència un habitatge amb tres habitants i un consum mensual de 10 metres cúbics. Els usuaris amb comptadors de 13 mil·límetres de diàmetre han experimentat una pujada mitjana del 2,7%, me
Únete gratis para acceder a este contenido