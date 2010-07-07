Una ampolla de 1 litre de verge extra costa entre 2,39 i 3,89 euros
FACUA detecta diferències de fins al 63% en els preus de l'oli d'oliva
L'import d'una mateixa marca pot variar entre un 0 i un 33% en funció de l'establiment.
FACUA.org
España-07/07/2010
FACUA-Consumidores en Acción ha efectuat un estudi comparatiu (veure taules) sobre els preus de vint-i-nou marques d olis d oliva en sis cadenes de supermercats i hipermercats en els que s ha detectat diferències de fins al 63%, 1,50 euros per litre.
L’estudi, realizat en Alcampo, Carrefour, Día, Hipercor, Lidl y Mercadona, compara els preus de noranta-dos productes en envasos d’1 i 5 litres de les varietats en oli d’oliva verge extra, suau i intens. Les visites als comerços es van fer els dies 21 i 22 de Juny.
Preus mitjans per litre
El preu mitjà per litre d’oli d’oliva verge extra és de 3,23
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