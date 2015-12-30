QUAN DUPLIQUEN EL INTERÈS MITJÀ DEL MERCAT INCORREN EN USURA
FACUA detecta interessos de fins al 4.500% TAE en un estudi sobre entitats de # crèdits ràpids
Vuit de les deu empreses analitzades no especifiquen els interessos de forma clara i entenedora, vulnerant la legislació.
FACUA.org
España-30/12/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha detectat interessos de fins al 4.500% TAE en un estudi realitzat sobre webs d’entitats de crèdits ràpids per a préstecs de petita quantia a tornar en un mes.
Prenent com a referència un préstec per import de 300 euros a tornar en un termini de trenta dies, a les vuit entitats incloses en l’estudi que ofereixen un crèdit d’aquestes característiques les TAE oscil·len entre el 1269,7% de Vivus.es i el 4.507 % de l’entitat Préstamo10. L’anàlisi completa pot ser consultat en aquest enllaç.
FACUA presentarà en els pròxims dies una bateria de denúncies davant les autoritats autonòmiques de protec
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