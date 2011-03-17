FACUA espera interlocució del Govern amb les associacions de consumidors en la vigilància dels aliments de Japó
Per analitzar si tenen si tenen radioactivitat, tal com ha recomanat la Comissió Europea.
FACUA.org
España-17/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció espera que el Govern d’Espanya obri una via d’interlocució amb les associacions de consumidors representatives en la vigilància dels aliments importats de Japó des del 15 de març per comprovar si tenen radioactivitat, tal com ha recomanat la Comissió Europea (CE).
La CE ha transmès als vint-i-set Estats membres, a través del Sistema d’Alerta Ràpida (SAR), recomanacions davant possibles riscos alimentaris per a la salut humana o animal davant l’amenaça radioactiva de la central nuclear de Fukushima, danyada pel tsunami del passat divendres.
FACUA demanda al Governo transparència sobre els controls i els seus resultats, en relació als protocols que van desenvolupar-se per engegar-los i els organismes que s’encarreg
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