L'ASSOCIACIÓ celebra L'AUTO DEL TRIBUNAL EUROPEU
FACUA espera que la sentència del TJUE sobre Uber obri portes a sentències similars per a altres plataformes
L'associació insta les administracions en l'àmbit estatal i autonòmic a prendre nota i emprenguin actuacions per garantir que aquest tipus de plataformes assumeixen obligacions davant dels consumidors.
FACUA.org / Europa Press
Europa-20/12/2017
FACUA-Consumidors en Acció celebra la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE) en la qual conclou que la plataforma nord-americana Uber és un servei de transport a què es pot exigir llicència i altres autoritzacions per a prestar servei en els Estats membre.
FACUA espera que la sentència del TJUE obri les portes a procediments similars per a altres plataformes en sectors com els allotjaments turístics (com Airbnb), el lliurament de menjar a domicili (Deliveroo …) i altres de l’erròniament conegut per molts com «consum col•laboratiu«.
L’associació critica que moltes d’aquestes plataformes volen escapar de les regulacions que afecten els secto
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