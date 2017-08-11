L'associació recomana conservar els justificants de totes les despeses fetes

FACUA exigeix &#8203;&#8203;a Aena i al Govern que assumeixin la seva responsabilitat davant els passatgers afectats al Prat

Tant la societat estatal aeroportuària com Foment, que controla el seu 51%, han de fer front a les despeses en menjar, allotjament o bitllets per a altres vols que els usuaris hagin d'afrontar per la vaga.

FACUA.org
España-11/08/2017

FACUA-Consumidors en Acció exigeix ​​tant a Aena com al Govern central que assumeixin la seva responsabilitat davant dels milers de passatgers afectats per la vaga del personal de seguretat a l’aeroport del Prat.

L’associació considera que ni la societat estatal d’aeroports ni tampoc el mateix Ministeri de Foment, que controla el 51% d’aquesta, han eludit la seva obligació de respondre davant el problema i les conseqüències que estan patint els passatgers afectats des de fa dies.

FACUA considera que Aena ha d’assumir tots els perjudicis que puguin patir els passatgers a conseqüència de la vaga a l’aeroport del Prat si perden vols o pateixen grans retards: el cost del menjar i begud

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