L'associació recomana conservar els justificants de totes les despeses fetes
FACUA exigeix ​​a Aena i al Govern que assumeixin la seva responsabilitat davant els passatgers afectats al Prat
Tant la societat estatal aeroportuària com Foment, que controla el seu 51%, han de fer front a les despeses en menjar, allotjament o bitllets per a altres vols que els usuaris hagin d'afrontar per la vaga.
FACUA.org
España-11/08/2017
FACUA-Consumidors en Acció exigeix tant a Aena com al Govern central que assumeixin la seva responsabilitat davant dels milers de passatgers afectats per la vaga del personal de seguretat a l’aeroport del Prat.
L’associació considera que ni la societat estatal d’aeroports ni tampoc el mateix Ministeri de Foment, que controla el 51% d’aquesta, han eludit la seva obligació de respondre davant el problema i les conseqüències que estan patint els passatgers afectats des de fa dies.
FACUA considera que Aena ha d’assumir tots els perjudicis que puguin patir els passatgers a conseqüència de la vaga a l’aeroport del Prat si perden vols o pateixen grans retards: el cost del menjar i begud
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