FACUA fa una crida a la participació en les eleccions del 22 de maig
FACUA demana als ciutadans que s'informin de totes les opcions i exerceixin el seu dret democràtic sense prejudicis ni complexos.
FACUA.org
España-20/05/2011
FACUA-Consumidors en Acció fa una crida a la participació en les eleccions municipals i autonòmiques que tindran lloc el proper 22 de maig.
L’associació demana als ciutadans que s’informin de totes les opcions i exerceixin el seu dret democràtic sense prejudicis ni complexos, des del convenciment que el vot a qualsevol partit polític o el vot en blanc són opcions igual de legítimes i democràtiques.
FACUA recorda que la llibertat i la democràcia no són un regal de ningú, sinó una conquesta del poble espanyol i que la societat civil ha de seguir defensant i conquistant cada dia.
Per a això, és fonamental participar de múltiples maneres en la vida política del nostre país. En primer lloc, entenent que votar en les eleccions és un dret i un deure democ
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