FACUA facilita als usuaris un formulari per denunciar la pujada de Movistar Fusió #fraudeMovistar
L'associació estudia portar a la companyia als tribunals. Ja ha presentat les primeres denúncies davant les autoritats de protecció al consumidor i telecomunicacions.
FACUA.org
España-21/04/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha posat a disposició dels usuaris un formulari per denunciar davant les autoritats de protecció al consumidor la pujada fraudulenta de 5 euros mensuals en les tarifes de Movistar Fusió que pretén aplicar a partir de maig.
L’associació ha habilitat una web FACUA.org/fraudeMovistar, des de la qual els usuaris poden descarregar-se el formulari de denúncia i informar-se sobre les accions de FACUA en defensa dels 3,7 milions d’afectats per aquesta pujada il·legal. I és que Telefónica ha vingut anunciant des del llançament de Movistar Fusió que els seus preus serien «per a se
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