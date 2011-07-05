FACUA i la Fundació FACUA signen un conveni per regular la seva cooperació
Com a principi ètic, s'acorda que la Fundació no realitzarà mai cap aportació econòmica a FACUA ni a les seves organitzacions territorials
FACUA.org
Andalucía-05/07/2011
La Fundació FACUA per a la cooperació internacional i el consum sostenible, FACUA-Consumidors en Acció i FACUA Andalusia han signat un conveni per tal d’articular un marc de relacions de col»laboració i suport mutu.
Entre els objectius del conveni, subscrit el 4 de juliol pel president de la Fundació FACUA, Francisco Sánchez Legrán, i la presidenta de FACUA Andalusia i secretària general de FACUA, Olga Ruiz Legido, s’ha acordat el principi ètic que la Fundació no realitzarà mai cap aportació econòmica a FACUA ni a les seves organitzacions territorials.
D’aquesta manera, tal com estableix la Llei de Fundacions d’Andalusia, la Fundació destinarà tots els ingressos procedents de subvencions, ajudes o donatius que rebi de les administr
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