FACUA i la seva Fundació reben a representants de l'organització de consumidors xilena Conadecus
La trobada s'emmarca dins del Programa de Transmissió d'Experiències que l'organització duu a terme a Amèrica Llatina.
FACUA.org
Internacional-03/12/2019
FACUA-Consumidors en Acció i la Fundació FACUA han rebut en les seves oficines la visita de diversos membres de la Corporació Nacional de Consumidors i Usuaris de Xile (Conadecus). La trobada ha tingut lloc en la setmana del 26 de novembre.
En concret, els membres de Conadecus que han participat en aquesta experiència han estat Hernán César Calderón, el president de l’organització, María Eliana Díaz, tresorera, així com Brusse Pérez, del departament informàtic, i Camila Alejandra Francois, responsable d’afiliació de l’organització xilena.
Es tracta de la sisena visita d’una repre
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