FACUA inicia els tràmits per recórrer davant el Suprem el trasllat del cas Volkswagen a Alemanya
S'ha dirigit a la Sala Penal de l'Audiència Nacional per comunicar-li la seva intenció d'interposar un recurs de cassació.
FACUA.org
España-19/03/2019
FACUA-Consumidors en Acció ha iniciat els tràmits davant la Sala Penal de l’Audiència Nacional per interposar un recurs davant del Tribunal Suprem contra la decisió de traslladar a la Fiscalia de Braunschweig (Alemanya) el cas del frau en les emissions de Volkswagen.
No és l’única acusació que ha pres aquesta decisió. El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha dictat una providència aquest dilluns a la que deixa en suspens el trasllat del cas després que un altre dels personats comuniqués que presentarà un recurs de cassació.
L’associació considera que la sortida del procediment d’Espanya i la seva tramitació
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