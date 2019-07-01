FACUA insta a les autoritats de consum autonòmiques a vigilar el compliment de la nova norma del pa
Espera que iniciïn protocols d'inspecció per a actuar contra els establiments i marques comercials que ofereixin pa sense complir les noves obligacions d'informació, elaboració i composició.
FACUA.org
España-01/07/2019
FACUA-Consumidors en Acció insta a les autoritats de consum de les comunitats autònomes a vigilar el compliment de la nova norma de qualitat del pa, que ha entrat en vigor aquest 1 de juliol.
FACUA espera que les agències, instituts i direccions generals de consum de les disset comunitats posin en marxa protocols d’inspecció per a actuar contra els establiments i marques comercials que comercialitzin pa sense complir les noves obligacions d’informació, elaboració i composició establertes en el Reial decret 308/2019, de 26 d’abril.
L’associació recorda que les empreses han tingut gairebé dos
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