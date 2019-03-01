FACUA lamenta que el Govern incompleixi el seu compromís sobre els lloguers: no hi haurà límits a les pujades
L'associació valora positivament la norma però lamenta que no inclogui una regulació dels imports dels arrendaments ni habiliti als ajuntaments per posar certs límits a l'especulació.
FACUA.org
España-01/03/2019
FACUA-Consumidors en Acció lamenta que el Govern hagi decidit incomplir el compromís adquirit per Pedro Sánchez el passat mes d’octubre de permetre que comunitats autònomes i ajuntaments puguin limitar les pujades dels preus dels lloguers d’habitatge i impedir que es puguin donar pujades brusques.
El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres 1 de març un segon Reial Decret de mesures urgents en matèria d’habitatges i lloguer, després que l’aprovat el passat mes de desembre no pogués tirar endavant per falta de suport al Congrés dels Diputats per laseva validació. Units Podem decidir llavors n
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