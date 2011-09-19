FACUA lamenta que la UE cedeixi davant les discogràfiques perquè cobrin vint anys més per obres que anaven a ser de domini públic
L'associació considera que els productors i intèrprets, promotors de la iniciativa, seran els únics beneficiaris d'una mesura que provocarà que els consumidors hagin de pagar per un model de negoci injust.
FACUA.org
Europa-19/09/2011
FACUA-Consumidors en Acció lamenta la decisió del Consell de Ministres de la Unió Europea d’aprovar sense debat l’extensió de la vigència del copyright sobre execucions musicals fins a 70 anys.
L’associació considera que l’anterior període legal, de mig segle de durada, era més que suficient per a la correcta compensació dels artistes i productors executants, per la qual cosa no era necessari ampliar en 20 anys més la seva vigència.
Aquesta decisió s’ha aconseguit malgrat l’oposició de vuit països: República Txeca, Bèlgica, Holanda, Romania, Eslovàquia, Eslovènia, Suècia i Luxemburg. Una vegada més, Espanya ha cedit a la pressió de les multinacionals i ha votat a favor de la mesura.
FACUA creu que aquesta iniciativa ob
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