FACUA porta als tribunals a Telefónica per la pujada il·legal de Movistar Fusió
Ha interposat una demanda contra la companyia en els jutjats mercantils de Madrid per defensar els interessos generals de prop de 4 milions d'usuaris.
FACUA.org
España-10/06/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha interposat una demanda contra Telefònica d’Espanya en els jutjats mercantils de Madrid per la pujada il·legal de les tarifes de Movistar Fusió en 5 euros mensuals, amb la qual la companyia augmentaria els seus beneficis en més de 220 milions d’euros anuals.
Amb aquesta acció judicial, FACUA actua en defensa dels interessos generals dels prop de 4 milions d’usuaris afectats valent-se de la legitimació activa per això que la llei reconeix exclusivament a les associacions de consumidors.
L’associació ha habilitat una web,
Únete gratis para acceder a este contenido