FACUA porta als tribunals el cobrament de tarifes il·legals en el lloguer de comptadors de la llum
Posa a disposició dels usuaris un model de demanda perquè la presentin contra s us distribuïdores elèctriques de forma gratuïta. Apliquen una tarifa que només pot cobrar-se si els comptadors tenen habilitada la telegestió, cosa que encara no passa a la majoria dels nous equips de mesura instal·lats.
FACUA.org
España-16/07/2015
FACUA-Consumidors en Acció ha emprès accions judicials per aplicació il·legal de tarifes en el lloguer dels nous comptadors de la llum. Les elèctriques apliquen una tarifa que només pot cobrar si tenen habilitada la telegestió, cosa que encara no passa en la majoria dels nous equips de mesura instal·lats.
La primera demanda ha estat interposada contra Endesa Distribució. L’associació ha habilitat la web FACUA.org/contadores, en la qual posa a disposició dels usuaris afectats un model de demanda perquè la presenten contra els seus distribuïdores elèctriques de forma gratuïta, ja que aque
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