FACUA presenta 50 propostes sobre polítiques municipals
Dirigides als partits polítics que concorren a les Eleccions Municipals del 22 de maig.
FACUA.org
España-09/03/2011
FACUA-Consumidors en Acció ha presentat un document amb 50 propostes sobre polítiques municipals dirigides als partits polítics que concorren a les Eleccions Municipals del 22 de maig.
FACUA remetrà el document (veure en .pdf), de 36 pàgines, a les formacions polítiques, a l espera de que incorporin les propostes als seus compromisos electorals.
El document recull onze propostes específiques en matèria de consum, cinc sobre participació ciutadana i democràcia participativa, onze relacionades amb els serveis públics, onze en matèria d urbanisme i vivenda, vuit sobre polítiques horitzontals i quatre dedicades a les relacions dels ciutadans
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